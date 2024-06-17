Окупанти завдали близько 350 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти з різних видів зброї завдали близько 350 ударів по території Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у понеділок уранці.

"Протягом доби окупанти 347 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров також інформував про інтенсивність ударів.

"Ворог завдав авіаційного удару по Чарівному. 169 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 5 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку і Новоандріївку. 172 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Варварівки", - повідомив він.

За даними глави ОВА, надійшло 3 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.