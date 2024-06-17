17 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 845 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 845 RUSSIAN AGRESSION

17 червня Всесвітній день карате, Всесвітній день теселяції, Всесвітній день сміттяра, Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою.

В Ісландії - День незалежності, у Франції проходить найпрестижніший фестиваль реклами "Каннські леви".

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського.

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою встановлено Генасамблеєю ООН 1994 року. Дату обрали у зв'язку з річницею від дня ухвалення Конвенції Організації Об'єднаних Націй із боротьби з опустелюванням 17 червня 1994 року.

Опустелювання - це один із найтривожніших світових процесів деградації довкілля. До 40% усіх земельних ресурсів у світі вже вважаються такими, що деградували, що відповідно загрожує здоров'ю та джерелам засобів до співіснування понад 1 мільярда людей.

Посуха є одним із найбільш руйнівних стихійних лих з погляду загибелі людей унаслідок таких впливів, як широкомасштабний неврожай, лісові пожежі та нестача води. Посухи, що посилюються деградацією земель і зміною клімату, стають дедалі частішими й сильнішими, на 29% більше, ніж у 2000 році, і щорічно від них страждають 55 мільйонів людей. До 2050 року посухи можуть зачепити приблизно три чверті населення світу.

Всесвітній день сміттяра

Сьогодні прибиральники та працівники переробних компаній відзначають професійне свято.

Професія сміттяра дуже важлива. Без неї в наших містах було б брудно і небезпечно для здоров'я. До сміттярів відносять усіх, хто збирає сміття, відходи з наших будинків і вторинну сировину.

Всесвітній день теселяції

День присвячений мистецтву мозаїки, тобто візерунків з геометричних фігур, які ідеально поєднуються один з одним без будь-яких проміжків або накладень.

Теселяції можна знайти в природі, архітектурі та мистецтві, і вони використовувалися культурами в усьому світу протягом тисячоліть.

Всесвітній день карате

17 червня відзначається Всесвітній день карате. Ця подія приурочена до включення цього виду спорту в Олімпійські ігри в Токіо 2020. Цей день заснований у 2017 році Всесвітньою федерацією карате.

У 2016 році було оголошено, що карате буде одним із п'яти нових видів спорту, які будуть включені до програми Олімпійських ігор.

Втім, до програми Олімпіади-2024 у Парижі карате не увійшло. Це випливає із затвердженого переліку видів спорту на Олімпіаді-2024. Водночас на Іграх-2024 у Парижі будуть представлені брейкданс і серфінг.

Про рішення виключити карате було відомо й раніше. Цей вид рукопашного бою є популярним у Японії, тому його представленням на Іграх у Токіо професійні асоціації хотіли забезпечити його олімпійський статус і надалі.

Але у Франції популярність карате не така висока, на відміну від брейкдансу, яким захоплюється тамтешня молодь, - тож організатори літньої Олімпіади-2024 ухвалили рішення вилучити карате й погодили його з Міжнародним олімпійським комітетом.

Ще цього дня:

1917 - У Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з'їзд, під час якого було проголошено автономію України;

1940 - Червона армія окупувала Латвію та Естонію;

1944 - Отримавши незалежність від Данії, Ісландія проголосила себе республікою;

1950 - Чиказький лікар Річард Ловлер здійснив першу операцію з пересадки нирки людині;

1953 - У Східній Німеччині почалося повстання проти сталінського режиму, яке було жорстоко придушене із застосуванням танків;

2008 - Організація Mozilla Foundation влаштувала так званий англ. Download Day 2008 (День Завантаження 2008) з метою встановити новий рекорд Гіннеса для програми, яка була завантажена найбільшу кількість разів через мережу Інтернет протягом однієї доби. У ролі програми був вебоглядач Mozilla Firefox 3;

2022 - Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Церковне свято

Цього дня церква відзначає пам'ять трьох братів - Мануїла, Савела та Ісмаїла. За переказами, вони походили з родини знатного перса-язичника, а їхня мати була християнкою. Вона виховала синів у своїй вірі. У зрілому віці братів відправили до Риму до імператора Юліана для ведення переговорів. Посланців добре прийняли, але коли вони відмовилися брати участь у язичницькому святі, це викликало гнів правителя. Він наказав братам зректися віри, але вони відмовилися. Тоді Мануїла, Савела та Ісмаїла піддали тортурам і, врешті-решт, обезголовили. Шанування братів-мучеників почалося незабаром після їхньої смерті.

Іменини: Йосип, Кирило, Климент, Микита, Діна.