Зеленський: Щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що щойно Бразилія та КНР долучаться до принципів, які об'єднали країни на Глобальному саміті миру, Україна буде рада чути їхні думки, навіть якщо вони не збігатимуться із більшістю світу.

"Незалежність, територіальну цілісність і суверенітет - це один з успіхів цього саміту - визнали абсолютно всі учасники саміту, більшість світу. Це дає потужну підтримку для України. Тому, щойно Бразилія і Китай приєднаються до тих принципів, які сьогодні нас усіх, цивілізований світ, об'єднали, ми будемо раді чути їхні думки, інколи навіть якщо вони не збігаються із більшістю світу", - сказав він на пресконференції за результатами Глобального саміту миру в Швейцарії в неділю.

Зеленський наголосив, що такий підхід є нормальним для об'єднання зусиль для закінчення війни.