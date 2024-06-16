Прем'єр Греції на Саміті миру наголосив на важливості свободи судноплавства та захисту інфраструктури в Україні

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс під час виступу перед учасниками Саміту миру наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства для України, а також на необхідності захисту української інфраструктури для підтримки світових цін на продовольство.

"Я хотів би висловити задоволення тим, що у висновках спільного комюніке ми наголосили на важливості збереження вільного, повного та безпечного комерційного судноплавства і підтримки України з метою захисту її портів та її інфраструктури... Захист української інфраструктури абсолютно необхідний для підтримки рівня українського експорту, який, своєю чергою, абсолютно необхідний для підтримки світових цін на продовольство", - сказав Міцотакіс на другому пленарному засіданні в рамках Глобального саміту миру в Швейцарії в неділю.

Глава грецького уряду також зазначив, що "ядерна безпека не може бути поставлена під загрозу, що продукти харчування не можуть бути перетворені на зброю".

"Ми говоримо про справедливий і міцний мир, але я думаю, що ми всі за цим столом можемо погодитися з тим, що цей мир не може бути результатом капітуляції України. І саме тому Греція, як і багато інших країн, буде продовжувати підтримувати Україну в самозахисті, щоб досягти точки, де заслуговують на довіру переговори, що призводять до справедливого і міцного миру", - додав Міцотакіс.