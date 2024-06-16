Окупанти завдали ударів по Марганцю та Нікополю Дніпропетровської області
Російські війська ввечері в суботу знову обстріляли Марганець і Нікополь Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Під ударом окупантів увечері були Марганець і Нікополь. Але після нічної тиші на ранок - знову райцентр", - сказано в його телеграм-каналі.
За словами Лисака, ворог застосовував важку артилерію. А ще застосував дрони-камікадзе.
За словами голови ОВА, на місцях прильотів сталася пожежа. Пошкоджено 10 приватних будинків і 4 господарські будівлі. Пошкоджено газопроводи та лінію електропередач.
Разом із тим, постраждалих немає.