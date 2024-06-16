Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні найближчими тижнями планує візит до Китаю

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні найближчими тижнями планує здійснити візит до Китаю, повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, візит відбувається на тлі погіршення економічних відносин двох країн.

Наприкінці саміту країн G7 в Італії, Мелоні заявила, що планує найближчими тижнями відвідати КНР.

Мелоні вийшла з ініціативи президента Китаю Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях" наприкінці минулого року. Італія була єдиною країною G7, яка підписала глобальний інфраструктурний пакт, спрямований на розширення впливу Китаю. Вона скасувала крок свого попередника, який викликав значний гнів з боку США та їхніх союзників.

Після виходу з угоди уряд Мелоні почав наступ на Китай, який є ключовим напрямом італійського експорту.