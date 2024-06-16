16 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 844 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 844 RUSSIAN AGRESSION

16 червня в Україні та в світі відзначають День батька.

Ще сьогодні Міжнародний день водоспаду, Міжнародний день домашніх працівників, Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день сімейних грошових переказів, День свіжих овочів, Міжнародний день африканської дитини.

Православна церква вшановує пам'ять святого чудотворця Тихона Аматунтського.

Мусульмани відзначають Курбан-Байрам.

День батька

Щорічне свято на честь татусів відзначають у більшості країн. Цей день є ще однією можливістю сказати татам про свою любов до них і нагадати про те, як ви їх цінуєте.

В Україні День батька святкують у третю неділю червня.

Деякі історики вбачають основу цього свята в Біблії, оскільки в деяких країнах Заходу цей день календарно збігається з Вознесінням Господнім.

У Німеччині та німецькомовних країнах (Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Люксембург) початком свята вважається 1900 рік, коли під час святкування Вознесіння в Берліні велика група чоловіків вирішила відокремитися з власною випивкою від основної компанії.

Національним святом і неробочим днем "День батька" став 1934 року. Тому сучасні німецькі "ліві" деколи зазначають народно-язичницьке коріння цього дня, маючи на увазі його нацистське минуле. У НДР цей день офіційно святкувався до 1967 року.

У США його відзначали з 19 червня 1910 року. Ініціаторка свята - місіс Додд із міста Спокан штат Вашингтон хотіла вшанувати пам'ять покійного батька, який, будучи вдівцем, виростив у любові та турботі шістьох дітей.

Національним святом цей день у США став 1966 року, коли президент США Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня національним святом. Згодом й інші країни, де декларують повагу до родинних цінностей, слідом за Сполученими штатами, почали відзначати цей день, вшановуючи чоловіка-батька.

В Україні ідея національного Дня батька з'явилася 2006 року і належала громадським організаціям. Після збору підписів на підтримку ініціативи та кількох громадських форумів Міністерство у справах молоді та спорту розробило проєкт президентського указу про встановлення цього свята.

Однак через складну фінансову ситуацію та через низку інших причин остаточне рішення не ухвалювалося досить довго, аж до травня 2019 року, коли Кабміном України було підтримано відповідний президентський указ, який після того підписав глава держави. Відтоді українці приєдналися до більшості народів світу та почали відзначати День батька.

На жаль, в Україні через повномасштабну війну не всі татусі можуть бути поруч зі своїми дітьми в цей день. Хтось захищає рідних та Україну на фронті, а хтось навіки став героєм.

Міжнародний день водоспаду

Присвячений святкуванню природного дива водоспадів, які є одними з найбільш захопливих і вражаючих елементів ландшафту нашої планети.

Міжнародний день хатніх працівників

Цей день присвячений визнанню важливої роботи хатніх працівників, які надають послуги з прибирання, приготування їжі та догляду за домогосподарствами в усьому світі.

Міжнародний день африканської дитини

16 червня щорічно світ відзначає Міжнародний день африканської дитини. Подію заснувала Організація африканської єдності 1991 року. Цей день є річницею демонстрації в Соуето (ПАР).

Ще цього дня:

1903 - Створено компанію Ford Motor;

1919 - Святий Престол в особі Папи Римського Бенедикта XV визнав незалежність УНР. Лист голові Директорії Симону Петлюрі надіслав державний секретар Ватикану П'єтро Гаспаррі;

1934 - У Харкові відкрився перший з'їзд письменників України. Створено Спілку письменників України (СПУ);

1940 - СРСР в ультимативній формі пред'явив Естонії та Латвії ноти з вимогою зміни урядів і введення в ці країни додаткових радянських підрозділів. Наступного дня Червона армія окупувала Естонію і Латвію;

1998 - Уперше в прямому ефірі по Інтернету були показані пологи. 40-річна американка з Флориди, яка погодилася на цей експеримент, народила хлопчика на ім'я Шон.

Церковне свято

Святитель Тихон, чия пам'ять вшановується православною церквою цього дня, народився в місті Амафунті на острові Кіпр.

Батьки виховали сина в благочесті, навчили його читанню Священних книг. Ще в юному віці в Тихона проявився дар чудотворення. Одного разу його батько, пекар, відправив сина продавати хліб, але хлопчик усе роздав нужденним. Батько розгнівався, але Тихон процитував рядки зі Священного писання: "Той, хто дає Богові, сторицею прийме". І справді: коли пекар зазирнув у своє сховище, яке до цього було порожнім, він побачив, що воно повне хліба.

Благочестивого юнака прийняли в церковний клір читцем, а потім єпископ Мемнон висвятив його в сан диякона. Після смерті єпископа його місце зайняв Тихон. Він активно викорінював залишки язичництва на Кіпрі, знищував ідольські капища і просував християнську віру. Святитель прославився добротою і милосердям - навіть щодо язичників, до яких він намагався донести Слово Боже.

Курбан-Байрам

Свято жертвопринесення Курбан Байрам є частиною мусульманського обряду паломництва до Мекки. Відзначається свято в долині Міна поблизу Мекки в 10-й день 12-го місяця мусульманського місячного календаря Зуль-хіджа і триває 2-3 дні.

Звісно, не всі мусульмани можуть здійснити хадж до Мекки, брати участь у головному святі мусульман і у священному місці особисто принести жертву, тому канони ісламу наказують мусульманам виконувати кульмінаційну частину обряду не лише в Мецці, а всюди, де вони можуть опинитися.

Міфологія цього свята походить від відомого біблійного сюжету про спробу принесення патріархом Авраамом (арабською - Ібрагімом) свого сина Ісаака в жертву Богові. Однак, на місце біблійного Ісаака мусульманська традиція ставить Ісмаїла, оскільки його вважають старшим сином, а Ісаака, другим сином Авраама. За цю відданість і доброчесність Всевишній винагородив Ібрагіма, замінивши приношення в жертву Ісмаїла баранчиком.

Іменини: Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро.