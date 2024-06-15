На Львівщині двох поліцейських затримали за отримання хабаря - ДБР

Двох поліцейських із Червоноградського відділу поліції затримали за одержання хабаря в розмірі $4000, повідомляє пресслужба теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали двох працівників правоохоронного органу з Червоноградського району Львівської області", - зазначено в повідомленні львівського теруправління у фейсбуці.

За даними ДБР, двоє працівників правоохоронного органу вимагали хабар у розмірі $4 тис. у місцевого жителя за закриття кримінальної справи проти його брата і зняття арешту з його майна.

Кримінальне провадження було відкрито за незаконну вирубку лісу, і під час розслідування суд наклав арешт на автомобіль брата і деревину.

У прокуратурі Львівської області повідомили, що обом поліцейським висунули підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, вчиненим за попередньою змовою, за що в Кримінальному кодексі України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 250 тис. грн.