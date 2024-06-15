Події

17:36 15.06.2024

Зеленський обговорив реалізацію Формули миру з президентом Чилі

1 хв читати
Зеленський обговорив реалізацію Формули миру з президентом Чилі
Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський на полях інавгураційного Саміту миру в Швейцарії провів зустріч із президентом Чилі Габріелем Боричем, під час якої обговорювали реалізацію Формули миру, повідомила пресслужба глави Української держави.

"Для нас дуже важливо підтримувати Україну, її територіальну цілісність. Ми тут, ми продовжимо міцно підтримувати вашу позицію", - заявив Борич у суботу.

Зі свого боку Зеленський відзначив особисту участь Борича в Глобальному саміті миру і широке представництво країн Латинської Америки на рівні лідерів.

"Дякую за ваше рішення взяти участь у Саміті. Ми дуже раді бачити таких важливих партнерів", - сказав президент.

Глави держав також обмінялися думками щодо можливої організації зустрічі з подальшої реалізації Формули миру та двосторонньої співпраці.

Теги: #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:48 15.06.2024
Президенти України та Грузії обговорили безпекові виклики та питання двосторонньої співпраці

Президенти України та Грузії обговорили безпекові виклики та питання двосторонньої співпраці

17:22 15.06.2024
Віцепрезидентка США: Підтримка України - наш стратегічний інтерес, а не благодійність

Віцепрезидентка США: Підтримка України - наш стратегічний інтерес, а не благодійність

15:19 15.06.2024
На Саміті миру у Швейцарії вдалося в підсумку об'єднати 101 країну та міжнародну організацію - Зеленський

На Саміті миру у Швейцарії вдалося в підсумку об'єднати 101 країну та міжнародну організацію - Зеленський

14:30 15.06.2024
Зеленський: На Саміті миру ми побачимо, як твориться історія

Зеленський: На Саміті миру ми побачимо, як твориться історія

11:51 15.06.2024
РФ використовує на місяць 3200-3500 КАБів, намагаючись залякати людей - Зеленський

РФ використовує на місяць 3200-3500 КАБів, намагаючись залякати людей - Зеленський

19:00 14.06.2024
Зеленський прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру

Зеленський прибув до Швейцарії для участі в Глобальному саміті миру

17:17 14.06.2024
Зеленський в ефірі італійського ТБ: Ультиматум Путіна - це новий нацизм

Зеленський в ефірі італійського ТБ: Ультиматум Путіна - це новий нацизм

15:45 14.06.2024
Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском

15:14 14.06.2024
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Індії розвиток двосторонніх відносин

00:32 14.06.2024
Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Саміті миру у Швейцарії вдалося в підсумку об'єднати 101 країну та міжнародну організацію - Зеленський

Зеленський: На Саміті миру ми побачимо, як твориться історія

Віцепрезидент США оголосила про виділення Україні $1,5 млрд на енергетику та гуманітарні потреби

ВІЦЕПРЕЗИДЕНТ США ОГОЛОСИЛА ПРО ВИДІЛЕННЯ УКРАЇНІ $1,5 МЛРД НА ЕНЕРГЕТИКУ ТА ГУМАНІТАРНІ ПОТРЕБИ

У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ОГОЛОШУВАЛИ РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ОСТАННЄ

Кулеба у Швейцарії зустрівся з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку тривають дев'ять боїв - у районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої

Командир "Азову" привітав своїх бійців зі зняттям заборони США на передання зброї

Єрмак: комюніке Саміту миру буде відкритим, країни зможуть приєднатися до нього, офіційно заявивши про свою позицію

Ми готові до будь-яких ідей встановлення миру від країн, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність, - Єрмак

Унаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ села в Харківській області постраждав мирний житель - прокуратура

Єрмак: Кількість країн, які прибули на Саміт миру, - це вже великий успіх

Єрмак: ніяких а-ля Мінськ і а-ля Будапешт не буде

Заяви Путіна не змінять порядку денного Саміту миру - Єрмак

На Покровському напрямку триває 8 бойових зіткнень, 7 атак відбито - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА