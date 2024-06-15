Зеленський обговорив реалізацію Формули миру з президентом Чилі

Фото: Сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський на полях інавгураційного Саміту миру в Швейцарії провів зустріч із президентом Чилі Габріелем Боричем, під час якої обговорювали реалізацію Формули миру, повідомила пресслужба глави Української держави.

"Для нас дуже важливо підтримувати Україну, її територіальну цілісність. Ми тут, ми продовжимо міцно підтримувати вашу позицію", - заявив Борич у суботу.

Зі свого боку Зеленський відзначив особисту участь Борича в Глобальному саміті миру і широке представництво країн Латинської Америки на рівні лідерів.

"Дякую за ваше рішення взяти участь у Саміті. Ми дуже раді бачити таких важливих партнерів", - сказав президент.

Глави держав також обмінялися думками щодо можливої організації зустрічі з подальшої реалізації Формули миру та двосторонньої співпраці.