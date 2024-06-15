Події

07:19 15.06.2024

Ворог за добу 437 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

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Російські війська за добу 437 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 10 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"За добу окупанти 437 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів", - ідеться в його телеграм-каналі.

Так, за словами Федорова, війська Росії вдарили ракетами по Запорізькому району, завдали 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, 215 БПЛА різної модифікації атакували Магдалинівку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку.

Крім того, 17 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине і Малу Токмачку, 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Чарівного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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