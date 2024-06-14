Відключення е/е в суботу будуть жорсткішими в період з 16:00 до 20:00 - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ) у суботу діятимуть з 8:00 до 23:00, повідомила НЕК "Укренерго".

При цьому у своєму повідомленні в телеграмі компанія зазначила, що з 16:00 до 20:00 обмеження будуть у більшості споживачів.

Причиною дефіциту в енергосистемі є прогнозоване зниження продуктивності СЕС через хмарність в областях, а також анонсоване раніше виведення одного з блоків АЕС у ремонт.

Як повідомлялося, оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) раніше оголосили про застосування ГПВ в суботу з 8:00 до 23:00.

НАЕК "Енергоатом" 13 червня анонсував виведення найближчим часом у ремонт чергового енергоблока АЕС 1000 МВт у рамках виконання планової ремонтної кампанії у 2024 році. Компанія зазначала, що з огляду на це і на зростання споживання електроенергії в липні дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися. Останніми місяцями "Енергоатом" уже завершив ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт із дев'яти доступних Україні.