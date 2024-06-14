Події

17:59 14.06.2024

У Києві судитимуть чоловіка, який обіцяв домовитися про присвоєння третьої групи інвалідності за $12 тис.

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У Києві судитимуть чоловіка, який обіцяв домовитися про присвоєння третьої групи інвалідності за $12 тис.

До суду направлено обвинувальний акт стосовно киянина, якого обвинувачують у чиненні впливу на ухвалення рішення членами однієї з медико-соціальних експертних комісій міста Києва щодо призначення іншому чоловікові групи інвалідності, повідомила Київська міська прокуратура.

"Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений повідомив чоловіку, що підтримує зв’язки з багатьма лікарями, а також членами медико-соціальної експертної комісії, у зв’язку з чим за $12 тис. може допомогти оформити групу інвалідності, на підставі якої чоловіка буде визнано непридатним до військової служби", - повідомляється в телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, під час першої зустрічі обвинувачений детально пояснив процедуру оформлення інвалідності. Під час наступних зустрічей чоловік отримав частину заявленої суми - $5 тис.

Повідомляється, що обвинувальний акт направлено до суду для розгляду.

Теги: #суд #прокуратура

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