Події

14:46 14.06.2024

Унаслідок ворожого обстрілу в Дніпропетровській області постраждала 17-річна дівчина - голова ОВА

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Унаслідок ворожого обстрілу в Дніпропетровській області постраждала 17-річна дівчина - голова ОВА

 Російські війська атакували дроном-камікадзе Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок цього поранення дістала 17-річна дівчина, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог поранив 17-річну дівчину. Вона постраждала під час атаки на Мирівську громаду Нікопольського району. Агресор ударив дроном-камікадзе. Постраждалу госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі у п'ятницю.

Також пошкоджено приватний будинок.

Теги: #дніпропетровська_область #атака #поранення

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