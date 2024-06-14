Унаслідок ворожого обстрілу в Дніпропетровській області постраждала 17-річна дівчина - голова ОВА

Російські війська атакували дроном-камікадзе Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області, внаслідок цього поранення дістала 17-річна дівчина, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог поранив 17-річну дівчину. Вона постраждала під час атаки на Мирівську громаду Нікопольського району. Агресор ударив дроном-камікадзе. Постраждалу госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав Лисак у телеграм-каналі у п'ятницю.

Також пошкоджено приватний будинок.