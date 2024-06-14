На Одещині трьох посадовців викрито на корупції: $40 тис. за передачу держмайна в приватне користування

Правоохоронці повідомили про підозру двом посадовим особам сфери управління водними ресурсами, а також голові однієї із сільських рад Білгород-Дністровського району Одеської області за одержання неправомірної вигоди під час незаконного передання держмайна в приватну власність, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом посадовцям управління водних ресурсів річок й міжрайонного управління водного господарства та голові однієї із сільських рад Білгород-Дністровського району Одеської області", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю.

Повідомляється, що фігурантам інкримінують одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

"За даними слідства, підозрювані одержали $40 тис. за передачу в користування державного майнового комплексу із земельною ділянкою площею 16 га вздовж траси міжнародного значення Одеса-Рені. Там підприємець збирався облаштувати автостоянку для вантажівок", - повідомляє Офіс генпрокурора подробиці справи. За ці кошти підозрювані обіцяли передати об'єкт, що перебуває на балансі управління водних річок, у комунальну власність об'єднаній територіально громаді. А в подальшому - у користування підприємцю для ведення бізнесу без аукціону та з першочерговим правом викупу. Посадовців затримали після одержання хабара.

Повідомляється, що наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від обійманих посад.