Від початку вторгнення РФ до експлуатації допущено понад 100 нових зразків боєприпасів - Міноборони

Понад 100 зразків боєприпасів різних типів було допущено до експлуатації від початку повномасштабного вторгнення РФ, майже половина з них - від початку 2024 року, повідомило Міністерство оборони України.

"Допущено до експлуатації близько 60 зразків боєприпасів для БПАК різних типів, а також підривачі до них. Усі вони розроблені на вітчизняних підприємствах. В переліку боєприпаси комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії та багатоцільові", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю.

За інформацією Міноборони, кодифікація та подальший допуск зразка озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає змогу закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.