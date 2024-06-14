Події

12:02 14.06.2024

Від початку вторгнення РФ до експлуатації допущено понад 100 нових зразків боєприпасів - Міноборони

1 хв читати
Від початку вторгнення РФ до експлуатації допущено понад 100 нових зразків боєприпасів - Міноборони

Понад 100 зразків боєприпасів різних типів було допущено до експлуатації від початку повномасштабного вторгнення РФ, майже половина з них - від початку 2024 року, повідомило Міністерство оборони України.

"Допущено до експлуатації близько 60 зразків боєприпасів для БПАК різних типів, а також підривачі до них. Усі вони розроблені на вітчизняних підприємствах. В переліку боєприпаси комбінованої дії, осколково-фугасні, кумулятивно-осколкової дії та багатоцільові", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в п'ятницю.

За інформацією Міноборони, кодифікація та подальший допуск зразка озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає змогу закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Теги: #міноборони #зразки #боєприпаси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 12.06.2024
Міноборони розпочало тестування нової системи управління даними

Міноборони розпочало тестування нової системи управління даними

07:01 10.06.2024
У Міноборони підрахували втрати РФ за минулий тиждень

У Міноборони підрахували втрати РФ за минулий тиждень

20:23 08.06.2024
Понад 110 зразків автотехніки допущено до експлуатації в ЗС України з березня 2022 року - Міноборони

Понад 110 зразків автотехніки допущено до експлуатації в ЗС України з березня 2022 року - Міноборони

19:31 08.06.2024
Єрмак обговорив з міністром оборони Італії ситуацію на фронті

Єрмак обговорив з міністром оборони Італії ситуацію на фронті

19:11 08.06.2024
Міноборони починає пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння

Міноборони починає пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння

19:53 05.06.2024
QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

19:02 05.06.2024
Заступниця міністра оборони: Ми впроваджуємо комплексний підхід для захисту прав військовослужбовців, будуть і виїзні перевірки, і налагоджений механізм реагування на скарги

Заступниця міністра оборони: Ми впроваджуємо комплексний підхід для захисту прав військовослужбовців, будуть і виїзні перевірки, і налагоджений механізм реагування на скарги

11:08 03.06.2024
Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес - Міноборони

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес - Міноборони

22:26 01.06.2024
Сили оборони в травні знищили 9 літаків, а також рекордну кількість артсистем і бронемашин противника

Сили оборони в травні знищили 9 літаків, а також рекордну кількість артсистем і бронемашин противника

21:12 01.06.2024
Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ просунулися на Харківщині - ISW

Силами ППО вночі збито 7 із 14 ракет і 17 із 17 ударних БПЛА, які атакували Україну

Зеленський заявив про підготовку ще 10-ти нових безпекових угод із партнерами

Зеленський в Італії провів зустрічі з главами МВФ і Світового банку

Буде більше ППО для наших міст - Зеленський за підсумками першого дня саміту "G7"

ОСТАННЄ

Непокора військовослужбовця є суспільно небезпечною навіть за відсутності тяжких наслідків - Верховний Суд

У вихідні в Україні, крім західних областей, дощі та грози

Єменські хусити атакували українське судно в Аденській затоці

Від початку доби на фронті вже відбулося 41 бойове зіткнення, напружена ситуація на курахівському напрямку - Генштаб ЗСУ

Прикордонники в Одеській області затримали вантажівку з 41 порушником кордону

Обстріли РФ залишили без світла шахту з 52 працівниками на Донеччині - Міненерго

ЗСУ просунулися на Харківщині - ISW

Алгоритм надання статусу УБД потребує вдосконалення - міністр

Директор УЦОЯО про проходження НМТ: Списувати намагалися, намагаються і намагатимуться - це нормально, хоч і прикро

Ворожий дрон атакував автобус на Сумщині, попередньо поранено трьох жінок - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА