14 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 842 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 842 RUSSIAN AGRESSION

14 червня відзначають Всесвітній день донора крові, День народження наждачного паперу, Міжнародний день натуристів, Міжнародний день блогера, Міжнародний день ванни.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Єлисея.

День народження наждачного паперу

14 червня 1834 року, Ісаак Фішер зі Спрінгфілда (штат Вермонт, США) отримав патент на наждачний папір.

Міжнародний день натуристів

Заснований у США 1976 року. Нудисти або натуристи - прихильники філософії, яка пов'язана з максимальним зближенням людини з природою, адже за такого підходу можна отримувати відчуття гармонії між навколишнім світом і собою. Головним способом отримання цієї гармонії є оголення тіла.

Міжнародний день блогера

Неофіційне свято, покликане об'єднати блогерів з усього світу, як спосіб розповісти про себе, самовиразитися, вести діалог з іншими людьми.

Блог це такий собі інтернет-щоденник, де людина публікує нові дописи або ділиться медіаконтентом. Першим блогером вважається Тім Бернес-Лі, який і створив Інтернет. Він почав публікувати свої замітки 1992 року, а 1999 року почала функціонувати перша онлайн-платформа під назвою Blogger, яка була створена для ведення інтернет-щоденників.

Всесвітній день донора крові

Створено ООН 23 травня 2005 року. Цього дня, 1868 року, народився австрійський лікар, лауреат Нобелівської премії Карл Ландштейнер.

Головна мета цього дня полягає в тому, щоб вшанувати добровольців, які безоплатно дають власну кров, розвивати програми донорства, залучити суспільство до добровільної здачі крові.

Міжнародний день ванни

Саме завдяки наповненій ванні Архімед зміг зрозуміти як працює закон гідростатики. Вчені вирахували за допомогою астрономічного календаря, що це сталося за тиждень до початку липня.

Архімед зробив відкриття, коли приймав водні процедури у ванній.

Ще цього дня:

1997 - На аукціоні "Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів "Бетмен" (1939) продали за $68 500;

2014 - Біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту;

2017 - У Лондоні загорілася 27-поверхова висотка, 12 людей загинули, близько 80 поранено, інші зникли безвісти.

Церковне свято

Святий Єлисей жив у IX столітті до нашої ери і був одним із великих пророків старозавітного Ізраїлю. Єлисей був покликаний Іллею, коли той накинув свій плащ на нього, що символізувало передачу пророчого служіння. Чоловік покинув родину і пішов за Іллею, став його вірним учнем і помічником.

Пророк Єлисей здійснив безліч чудес, які пізніше були записані в Книгах Царств (третій і четвертій). Він очистив воду в Єрихоні, наповнив олією вдовину посудину, зцілив неходячих і прокажених, і навіть після своєї смерті його мощі допомогли воскресити мертвого. Також передбачив падіння династій і зміни в Ізраїлі, а також перемоги і поразки в битвах.

Іменини: Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій.