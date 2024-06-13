Байден: на Саміті миру бачимо підтримку візії про мир на принципах суверенітету і відповідальності РФ

Президент США Джо Байден наголошує, що на Саміті миру в Швейцарії буде підтримка справедливого миру, який базується на принципах територіальної цілісності, відповідальності РФ за завдані Україні збитки.

"Угода, яку ми з президентом Зеленським щойно підписали, також окреслює наше спільне бажання справедливого миру. Миру, який базується на статуті ООН і принципах суверенітету та територіальної цілісності. Миру з широкою фундаментальною підтримкою у світі та миру, в якому РФ несе відповідальність за шкоду, заподіяну цією війною", - сказав Байден на спільній із президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції в четвер після підписання на саміті G7 в Італії двосторонньої угоди про безпеку.

Він зазначив: "Ми бачимо рішучу підтримку цієї візії на історичному саміті миру в Швейцарії, в якому США представлятиме віцепрезидентка Камала Гарріс".