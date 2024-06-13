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21:50 13.06.2024

Зеленський і Байден підписали двосторонню 10-річну угоду у безпековій сфері

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Зеленський і Байден підписали двосторонню 10-річну угоду у безпековій сфері

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дзожеф Байден на полях саміту "Великої сімки" (G-7) в Італії підписали 10-річну двосторонню угоду про співпрацю у безпековій сфері, яка передбачає посилення оборонних можливостей Києва.

"Президент Зеленський і я щойно підписали угоду між Україною та США. Наша мета - посилити надійний захист України та її міць, зберегти її на довгу перспективу", - заявив Байден на пресконференції із Зеленським в Італії.

Як він наголосив, тривалий мир для України має бути підкріпленим її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому. "США допоможе забезпечити здатність України робити і те, і інше", - сказав він.

 

 

 

 

Теги: #безпека #угода #сша

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