Канада ввела нові санкції проти російських фізичних і юридичних осіб

Влада Канади оголосила про введення додаткових антиросійських санкцій, зокрема проти компаній, "залучених до операцій з дезінформації та пропаганди", йдеться в опублікованому пресрелізі канадського МЗС.

Також санкції зачіпають підприємства російського ВПК, які постачають ключові технології та електричні компоненти для підтримки військових дій Росії. "Крім того, санкції спрямовані проти організацій, що беруть участь в обході санкцій, які сприяють доступу Росії до санкційних товарів або до доходів від продажу нафти за цінами, що перевищують граничні ціни G7", - ідеться в тексті пресрелізу.

Санкції також включають заборону на експорт у Росію товарів, пов'язаних із верстатами з ЧПУ (числовим програмним управлінням - ІФ-У).

У санкційних списках фігурують, зокрема, "Российская газета", пропагандистські телеканали "Санкт-Петербург", "Мариуполь-24", "Таврия ТВ", а також платформа "Voice of Europe".

Серед компаній, проти яких введено обмеження, - російська авіакомпанія "Победа".

До санкційного списку фізичних осіб потрапили, зокрема, голова Ліги безпечного інтернету Катерина Мізуліна, міністр промислової торгівлі РФ Антон Аліханов.

"Оголошені сьогодні заходи відповідають давній підтримці Канадою України і спрямовані на те, щоб підірвати спроможність Росії вести свою незаконну війну, обмеживши доступ до компонентів, необхідних для військових зусиль Росії, позбавивши Росію доходів, які вона використовує для фінансування своєї незаконної війни, і підірвавши її дезінформаційні операції", - наголошується у пресрелізі.