Зеленський обговорив із прем'єркою Італії ППО для України, а також проєкти з відновлення Одеси та області

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Італії для участі в саміті "Великої сімки" провів зустріч із італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні.

"Обговорили наступні кроки нашої співпраці, зокрема підтримання Італією системи протиповітряного захисту України", - написав глава держави у своєму телеграм-каналі.

Також, за словами Зеленського, він обговорив із Мелоні спільні з Італією проєкти, спрямовані на допомогу Україні у відновленні Одеси та Одеської області. "Співпраця надає обом нашим країнам соціальної сили", - зазначив президент.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено підготовці інавгураційного Саміту миру та його очікуваним результатам. "Я глибоко вдячний Джорджі за активну допомогу, мета якої - залучити якнайбільше лідерів та держав до участі в Саміті та наблизити чесний мир", - написав Зеленський.

Президент України подякував італійській прем'єр-міністерці за безпекову, політичну, фінансову та гуманітарну підтримку України та українців.

Він також написав, що високо оцінив рішення Італії організувати наступну Конференцію з відновлення України в Римі 2025 року.