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17:36 13.06.2024

Столтенберг: На саміті у Вашингтоні ми скажемо Москві про те, що РФ не дочекається, щоб ми припинили підтримувати Україну

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Столтенберг: На саміті у Вашингтоні ми скажемо Москві про те, що РФ не дочекається, щоб ми припинили підтримувати Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що саміт альянсу у Вашингтоні надішле чіткий меседж Києву про підтримку, а Москві - про те, що РФ не дочекається, що союзники припинять надавати допомогу.

"На саміті у Вашингтоні наступного місяця ми надішлемо чіткий меседж Києву, що ми підтримуємо Україну стільки, скільки буде потрібно, і чіткий меседж Москві, що вони не можуть нас перечекати", - заявив Столтенберг у четвер у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, відкриваючи засідання Ради Україна-НАТО.

За словами генсека, під час сьогоднішнього засідання міністри оборони обговорять "підтримку Україні, включно з дуже необхідними додатковими можливостями протиповітряної оборони". "Ми почуємо від міністра Умєрова про ситуацію на полі та українські термінові й довгострокові вимоги в плані підтримки", - додав він.

Теги: #нато #підтримка #україна

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