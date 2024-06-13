Столтенберг: На саміті у Вашингтоні ми скажемо Москві про те, що РФ не дочекається, щоб ми припинили підтримувати Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що саміт альянсу у Вашингтоні надішле чіткий меседж Києву про підтримку, а Москві - про те, що РФ не дочекається, що союзники припинять надавати допомогу.

"На саміті у Вашингтоні наступного місяця ми надішлемо чіткий меседж Києву, що ми підтримуємо Україну стільки, скільки буде потрібно, і чіткий меседж Москві, що вони не можуть нас перечекати", - заявив Столтенберг у четвер у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, відкриваючи засідання Ради Україна-НАТО.

За словами генсека, під час сьогоднішнього засідання міністри оборони обговорять "підтримку Україні, включно з дуже необхідними додатковими можливостями протиповітряної оборони". "Ми почуємо від міністра Умєрова про ситуацію на полі та українські термінові й довгострокові вимоги в плані підтримки", - додав він.