Лондон запровадив санкції щодо 42 російських і пов'язаних із РФ фізосіб і структур, компаній із Китаю та ОАЕ

Велика Британія внесла до санкційного списку "Московську біржу", Національний кліринговий центр (НКЦ) і Національний розрахунковий депозитарій (НРД), ідеться в повідомленні Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британського регулятора, який відповідає за застосування санкцій.

Під санкції також потрапив голова правління Мосбіржі Юрій Денисов.

Велика Британія також внесла до санкційного списку "СПБ біржу".

OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, що відповідає за правозастосування у сфері санкцій) внесло "Московську біржу" і НКЦ і НРД, що входять до її групи, до санкційного списку у середу.

Незабаром після цього Мосбіржа повідомила, що з 13 червня не проводитиме торгів доларом і євро. Як пояснили в Банку Росії, припинення торгів євро пов'язане з тим, що країни Євросоюзу також дотримуються американських санкцій. Угоди з цими валютами продовжать відбуватися на позабіржовому ринку, а для визначення офіційних курсів долара і євро до рубля використовуватимуть банківську звітність і відомості, що надходять від цифрових платформ позабіржових торгів, заявили в ЦБ. У четвер Банк Росії повідомив про рішення призупинити торги і гонконгським доларом для скорочення ризиків.

Велика Британія в четвер внесла до санкційних списків щодо Росії 42 фізичні та юридичні особи, включно з компаніями з Китаю, Ізраїлю, ОАЕ, Сінгапуру та Киргизстану, повідомляє британський Мінфін.

До санкційних списків занесли компанію з ОАЕ One Moon Marine Services, сінгапурську Red Box Energy Services, ізраїльську Texel F. C. G. Technology, а також китайські компанії SINO Machinery, Wuhan Tongsheng Technology, Hengshui Heshuo Cellulose Co.,Ltd, Hengshui Yuanchem Trading Limited і HK Hengbangwei Electronics Limited.

Санкції запровадили і проти компаній Bosfor Avrasya Ic Ve Dis Ticaret Limited, що базуються в Туреччині, і Egetir Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited.

У документі Мінфіну Британії уточнюється, що санкції застосували у зв'язку з агресією проти України.