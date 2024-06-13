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14:58 13.06.2024

Генпрокурор: Розслідуємо 168 проваджень щодо примусової депортації українських дітей на окуповані території та до РФ, розуміємо, що таких фактів більше

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Генпрокурор: Розслідуємо 168 проваджень щодо примусової депортації українських дітей на окуповані території та до РФ, розуміємо, що таких фактів більше

Українські правоохоронці розслідують 168 кримінальних проваджень, які стосуються примусового переміщення та депортації українських дітей на окуповані території та до РФ, є розуміння того, що таких випадків у реальності більше, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Кримінальне провадження щодо воєнних злочинів у вигляді примусового переміщення та депортації українських дітей об'єднує 168 проваджень і перебуває під безпосереднім контролем спеціалізованого підрозділу Департаменту у справах дітей", - сказав Костін під час вебінару Bring kids back у четвер у Брюсселі.

За його словами, у розслідуванні таких фактів беруть участь прокурори, які мають досвід роботи з дітьми, оскільки необхідно забезпечити підхід, орієнтований на жертву, а також дотриматися інтересів дитини.

Генпрокурор нагадав, що в межах розслідування щодо депортації українських дітей уже є певний прогрес, повідомлено про підозру депутату Держдуми РФ, дружині лідера фракції у Федеральних зборах, які безпосередньо причетні до депортації українських дітей, керівнику так званого департаменту охорони здоров'я окупаційної влади Херсонської області, заступнику начальника так званого відділу молодіжної політики, сім'ї та спорту військово-цивільної адміністрації окупаційної влади в Херсонській області.

"Паралельно ми тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом, який видав свої перші ордери на арешт (у березні 2022 року) Володимира Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової саме за воєнні злочини у вигляді примусового переміщення та депортації українських дітей до Росії", - додав він.

Відповідаючи на запитання щодо кількості кейсів із депортації, Костін наголосив: "Цифра, яку ми використовуємо в наших справах публічно - це інформація національного інформаційного бюро, ця цифра відповідає офіційній інформації української влади. Звісно, у нас є маса інформації, і цифра потенційно більша".

Костін також уточнив, що один кейс не означає факту депортації однієї дитини. "Один кейс може містити сотні дітей, тому що є абсолютно різні ситуації".

Теги: #депортація #діти

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