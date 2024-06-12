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23:23 12.06.2024

Кулеба впевнений, що союзники дійдуть висновку про необхідність розширення дозволу на застосування їх озброєння для ударів по території РФ

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Кулеба впевнений, що союзники дійдуть висновку про необхідність розширення дозволу на застосування їх озброєння для ударів по території РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що союзники дійдуть висновку про необхідність розширення дозволу на застосування їх озброєння для ударів по військових об'єктах у РФ після того, як побачать "надійність українців у виборі цілей".

Відповідаючи на запитання в інтерв'ю британському виданню New Statesman, чи Україна проситиме своїх партнерів розширити скасувати існуючі обмеження щодо завдання ударів західною зброєю по території РФ, Кулеба сказав, що так.

"Ми будемо, і навіть якщо ні, я думаю, що наші партнери дійдуть висновку, що ці обмеження повинні бути розширені. Коли ви якийсь час стукаєте в закриті двері, а потім вам відчиняють, але кажуть, що ви можете увійти і зробити тільки два кроки вперед, це вже великий знак", - зазначив він.

За словами міністра, союзники побачать, що "ми надійні партнери у виборі цілей, тому що цей дозвіл нам потрібен лише для поразки військових об'єктів, для знищення російських сил та російської військової техніки, яка стріляє у нас та руйнує Харків".

Кулеба висловив упевненість, що коли союзники надійність України у цьому, то буде зроблено наступний крок щодо пом'якшення обмежень.

Теги: #україна #союзники #удари #дозвіл #рф

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