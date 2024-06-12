Події

19:33 12.06.2024

Міноборони розпочало тестування нової системи управління даними

1 хв читати
Міноборони розпочало тестування нової системи управління даними

Міністерство оборони України почало тестувати нову систему управління даними в рамках проведення інституційної реформи, повідомляє пресслужба відомства.

Зазначено, що ця система "покликана унормувати процеси збору, передачі та отримання інформації в структурі міністерства".

"Основна мета нової політики управління даними – уніфікація роботи з інформацією, такою як стан контрактної роботи, дебіторська заборгованість, мобілізаційні завдання, реалізація проєктів фортифікації тощо", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер зазначив, що "реалізація нової політики стане важливим кроком для забезпечення ефективних управлінських рішень".

Тестування нової системи розпочалося напередодні і триватиме протягом трьох місяців, що за результатами цієї роботи буде затверджено новий порядок роботи з даними у відомстві.

Джерело:

Теги: #міноборони #система #тестування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:01 10.06.2024
У Міноборони підрахували втрати РФ за минулий тиждень

У Міноборони підрахували втрати РФ за минулий тиждень

20:23 08.06.2024
Понад 110 зразків автотехніки допущено до експлуатації в ЗС України з березня 2022 року - Міноборони

Понад 110 зразків автотехніки допущено до експлуатації в ЗС України з березня 2022 року - Міноборони

19:31 08.06.2024
Єрмак обговорив з міністром оборони Італії ситуацію на фронті

Єрмак обговорив з міністром оборони Італії ситуацію на фронті

19:11 08.06.2024
Міноборони починає пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння

Міноборони починає пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння

19:53 05.06.2024
QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

QR-код буде повністю доступний у "Резерв+" 18 червня, зчитувати його посадові особи будуть також через застосунок

19:02 05.06.2024
Заступниця міністра оборони: Ми впроваджуємо комплексний підхід для захисту прав військовослужбовців, будуть і виїзні перевірки, і налагоджений механізм реагування на скарги

Заступниця міністра оборони: Ми впроваджуємо комплексний підхід для захисту прав військовослужбовців, будуть і виїзні перевірки, і налагоджений механізм реагування на скарги

11:08 03.06.2024
Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес - Міноборони

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес - Міноборони

22:26 01.06.2024
Сили оборони в травні знищили 9 літаків, а також рекордну кількість артсистем і бронемашин противника

Сили оборони в травні знищили 9 літаків, а також рекордну кількість артсистем і бронемашин противника

21:12 01.06.2024
Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, більшу частину в цьому секторі займає приватний бізнес

20:03 31.05.2024
У Міноборони підтримують створення Військової поліції

У Міноборони підтримують створення Військової поліції

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Death toll in Kryvy Rih risen to nine, 29 people injured, incl five children – PGO

Клименко: Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 8, щонайменше 21 людина постраждала, ще четверо зникли безвісти

Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до семи, ще 20 людей поранені - Офіс генпрокурора

Унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 6 людей загинули, 11 поранено - Зеленський

У КРИВОМУ РОЗІ ЧУТИ ВИБУХ, БУЛО ОГОЛОШЕНО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ОСТАННЄ

У Білій Церкві відкрився 23-й центр рекрутингу української армії

Death toll in Kryvy Rih risen to nine, 29 people injured, incl five children – PGO

Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до дев’яти, поранені 29 людей, серед них п'ятеро дітей

Рух вантажівок на кордоні з Польщею наразі не блокується - прикордонна служба

Салліван анонсував підписання безпекової угоди між Україною та США на саміті G7 вже цього тижня - Єрмак

"Інтерпайп" передав військовим 90 установок РЕБ

У Берліні на Конференції з відновлення України презентували карту міжнародних партнерств українських міст і селищ

Клименко: Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 8, щонайменше 21 людина постраждала, ще четверо зникли безвісти

Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до семи, ще 20 людей поранені - Офіс генпрокурора

Україна очікує від ЄСПЛ визнання існування порушень прав людини з боку РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА