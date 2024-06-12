Міноборони розпочало тестування нової системи управління даними

Міністерство оборони України почало тестувати нову систему управління даними в рамках проведення інституційної реформи, повідомляє пресслужба відомства.

Зазначено, що ця система "покликана унормувати процеси збору, передачі та отримання інформації в структурі міністерства".

"Основна мета нової політики управління даними – уніфікація роботи з інформацією, такою як стан контрактної роботи, дебіторська заборгованість, мобілізаційні завдання, реалізація проєктів фортифікації тощо", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер зазначив, що "реалізація нової політики стане важливим кроком для забезпечення ефективних управлінських рішень".

Тестування нової системи розпочалося напередодні і триватиме протягом трьох місяців, що за результатами цієї роботи буде затверджено новий порядок роботи з даними у відомстві.

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