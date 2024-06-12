Події

13:52 12.06.2024

В окупованому Криму вночі знищено 2 радари російських ЗРК - Генштаб ЗСУ

1 хв читати

 Сили оборони України в ніч на середу знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові Крим, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

"Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 поблизу Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей. Зокрема, за результатами ураження знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано детонування боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних російських ракетних дивізіонів.

Теги: #генштаб_зсу #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 12.06.2024
У Київській області після ворожої атаки одна людина постраждала, виникли пожежі, є пошкодження

У Київській області після ворожої атаки одна людина постраждала, виникли пожежі, є пошкодження

07:10 12.06.2024
ЗС України за добу ліквідували 980 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 980 окупантів

00:07 12.06.2024
На Лиманському та Харківському напрямках ворог збільшив кількість атак

На Лиманському та Харківському напрямках ворог збільшив кількість атак

00:03 12.06.2024
Генштаб ЗСУ: Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша ситуація сьогодні на Покровському напрямку

23:16 11.06.2024
Окупанти за добу завдали трьох ракетних і 55 авіаударів по Україні

Окупанти за добу завдали трьох ракетних і 55 авіаударів по Україні

23:10 11.06.2024
Українська артилерія та ракетні війська завдали ударів по 20 місцях скупчення противника

Українська артилерія та ракетні війська завдали ударів по 20 місцях скупчення противника

17:56 11.06.2024
Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69 - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69 - Генштаб ЗСУ

13:45 11.06.2024
Генштаб ЗСУ: До середини дня кількість бойових зіткнень зросла до 51, найгарячіше - на лиманському і покровському напрямках

Генштаб ЗСУ: До середини дня кількість бойових зіткнень зросла до 51, найгарячіше - на лиманському і покровському напрямках

11:22 11.06.2024
Генштаб ЗСУ: Від початку цієї доби на всій лінії фронту вже відбулося 37 боїв

Генштаб ЗСУ: Від початку цієї доби на всій лінії фронту вже відбулося 37 боїв

11:15 11.06.2024
Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу уразили 13 локацій противника, сім засобів ППО та одну РЛС

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу уразили 13 локацій противника, сім засобів ППО та одну РЛС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дощі в Києві йтимуть до кінця дня, кількість опадів майже втричі перевищила добову норму

Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, жертв немає - обладміністрація

У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг

УГОРЩИНА НЕ БРАТИМЕ УЧАСТІ В БУДЬ-ЯКИХ РІШЕННЯХ НАТО ЩОДО УКРАЇНИ, АЛЕ Й НЕ БЛОКУВАТИМЕ ЇХ - СТОЛТЕНБЕРГ

ОСТАННЄ

Дощі в Києві йтимуть до кінця дня, кількість опадів майже втричі перевищила добову норму

Окупанти завдали удару по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі, жертв немає - обладміністрація

Голова ВАКС: У суддів, яких призначать за конкурсом, немає приміщення та умов роботи

Початок погодинних відключень е/е в середу переноситься з 15:00 на 17:00 - обленерго

Автозаповнення декларацій стартує в жовтні 2024 року

Проєкт Українського Червоного Хреста з розширення можливостей працевлаштування реалізується в п'яти областях

У Сокільниках біля Львова обстріляли автомобіль, водія госпіталізовано, стрільця шукають

НАЗК має перевірити понад 2 млн декларацій і 22 тис. звітів за політпартіями, попри недостатній ресурс агентства

У ВР зареєстровано законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних

Стефанчук: Україна розраховує на рішення Швейцарії щодо послаблення обмежень на реекспорт свого озброєння

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА