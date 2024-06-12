В окупованому Криму вночі знищено 2 радари російських ЗРК - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на середу знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на українському півострові Крим, повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

"Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 поблизу Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей. Зокрема, за результатами ураження знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано детонування боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних російських ракетних дивізіонів.