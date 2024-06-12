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13:33 12.06.2024

Кулеба обговорив із віцеканцлером Німеччини подальші кроки щодо допомоги Україні у відновленні пошкодженої енергетичної системи

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Кулеба обговорив із віцеканцлером Німеччини подальші кроки щодо допомоги Україні у відновленні пошкодженої енергетичної системи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком подальші кроки, як ФРН може допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної системи України, та подальше залучення німецьких компаній до розвитку української оборонно-промислової бази.

"Завжди радий зустрічі з віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком. Ми обговорили подальші кроки, як Німеччина може допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної системи України напередодні зимового сезону. Ми також зосередилися на подальшому залученні німецьких компаній до розвитку оборонно-промислової бази України. Я вдячний Роберту та всім нашим німецьким друзям за їхню віддану підтримку", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Теги: #кулеба #габек

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