Зеленський разом із генсеком Ради Європи та віцеканцлером Німеччини відвідав с. Ягідне, де окупанти катували місцевих жителів

Президент України Володимир Зеленський відвідав у понеділок місця злочину російських окупантів у селі Ягідному Чернігівської області, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Під час робочої поїздки в Чернігівську область президент України Володимир Зеленський разом із віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком і генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідного та скоєних ними воєнних злочинів", - ідеться в повідомленні.

Глава держави разом з іноземними гостями відвідав школу, у підвалі якої з 3 до 30 березня 2022 року окупанти тримали в антисанітарних умовах, без води та їжі 367 цивільних. Серед заручників було 50 дітей, зокрема декілька немовлят - найменшому було півтора місяця. 11 людей померли, не витримавши нелюдських умов. Десятьох - розстріляли російські окупанти.

Президент України та європейські гості поспілкувалися з жителями села, яких тримали в підвалі школи. "Дякую за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів і розповісти всьому світові про ту трагедію, яку принесла Російська Федерація, російські військові разом з їхнім керівництвом, їхнім президентом на нашу землю", - наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що жителі Ягідного пережили страшні випробування. За його словами, у цьому селі до окупації мешкали майже 400 осіб, і майже 370 осіб тримали в шкільному підвалі площею менше ніж 200 квадратних метрів.

"27 днів були у підвалі. Вижили – стоячи й сидячи. 11 людей, на жаль, загинули. І всі ці люди якимось чином у пітьмі жили й чекали повернення України", - сказав він.

Президент розповів, що бранці в темряві писали на стінах прізвища та дати смерті односельців, щоб не забути. А діти писали рядки гімну України. "Це надзвичайно важливо, що ці люди вижили. Надзвичайно важливо, що наші війська деокуповують сьогодні щоденно такі населені пункти, де справжні герої", - додав Зеленський.

Глава держави наголосив на важливості присутності на звільнених територіях України представників наших партнерів, які можуть усе побачити на власні очі. "Важливо бути в таких підвалах, щоб зрозуміти, щоб допомагати Україні. Думати, як знайти спосіб говорити з Російською Федерацією", - сказав президент.

Зеленський також подякував місцевим жителям і владі, які щодня в російській окупації боролися за своє життя. Унаслідок військової агресії всі 173 обійстя в селі Ягідному зазнали пошкоджень, 16 із них зруйновані.

Крім того, було знищено об'єкти комунальної власності - будівлю культури та фельдшерський пункт. Значно було зруйновано будівлю школи. Як повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, за минулий рік завдяки фінансуванню з державного та обласного бюджетів, завдяки волонтерам, уряду Латвії, який виділив кошти на будівельні матеріали та відновлення житла, відремонтовано понад 100 осель.