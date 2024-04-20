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13:11 20.04.2024

Віцеканцлер Німеччини Габек відвідав Миколаївську область

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Делегація з Німеччини на чолі з федеральним віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком відвідала Миколаївську область у п'ятницю і провела зустріч із начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом.

Як повідомляється на сторінці Миколаївської обладміністрації у Facebook, сторони обговорили допомогу Німеччини у відновленні пошкодженої внаслідок російських обстрілів інфраструктури, зокрема й енергетичних об'єктів, розвиток економічного співробітництва, потреби українських захисників.

Під час зустрічі Габек запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну в її справедливій боротьбі. "Ми твердо стоїмо на боці України", - заявив він.

Зі свого боку Кім подякував Німеччині за надану допомогу, розповів про оперативну обстановку в Миколаївській області, повернення населення і відновлення економічної стійкості.

"Нашими головними проблемами залишаються потреби у зброї, амуніції, сучасних засобах протиповітряної оборони та створенні робочих місць. Потрібно щоб місцева економіка працювала, а податки залишалися в регіоні. Тому що зараз наші порти закриті, майже 20% сільськогосподарських земель заміновані або не використовуються через релокацію підприємств, а великий бізнес практично не працює", - розповів він.

Крім того, у рамках візиту Роберт Габек поспілкувався з військовослужбовцями та дізнався про поточну ситуацію в прифронтовій області та потреби Сил оборони України. Делагація відвідала одну з лікарень регіону, відновлену у співпраці з міжнародними організаціями, включно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ).

Теги: #миколаївська_область #габек

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