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09:27 18.04.2024

Віцеканцлер Німеччини Габек прибув в Україну для підготовки конференції з відновлення

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Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Партія зелених) прибув із візитом до столиці України Києва в супроводі бізнес-делегації, повідомляє німецьке видання Tagesschau в четвер уранці.

"У центрі уваги поїздки - нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, надзвичайна допомога, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною. Під час свого візиту міністр економіки також хоче підготувати конференцію з відновлення України в Берліні в червні", - повідомляється на сайті видання.

Після прибуття Габек заявив, що візит відбувся в той момент, коли Україна потребує будь-якої підтримки в боротьбі за свободу. "Це боротьба за свободу... Так, Україна бореться за своє самовизначення, за свою територіальну цілісність проти агресії Путіна, але вона також бореться за цінності, які об'єднують і визначають Європу", - наголосив він.

Віцеканцлер має намір зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, віцепрем'єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком.

Потім Габек планує вирушити до Молдови, де він хоче зустрітися, зокрема, з прем'єр-міністром Доріном Речаном.

Як повідомляє видання Berliner Zeitung, раніше поїздку Габека тримали в секреті з міркувань безпеки. 

Теги: #київ #німеччина #габек

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