У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ
Угорщина не братиме участі в будь-яких рішеннях НАТО щодо України, але й не блокуватиме їх - Столтенберг
УГОРЩИНА НЕ БРАТИМЕ УЧАСТІ В БУДЬ-ЯКИХ РІШЕННЯХ НАТО ЩОДО УКРАЇНИ, АЛЕ Й НЕ БЛОКУВАТИМЕ ЇХ - СТОЛТЕНБЕРГ
У ВР зареєстровано законопроєкт про особливості сплати воєнного збору за бронювання військовозобов'язаних
Стефанчук: Україна розраховує на рішення Швейцарії щодо послаблення обмежень на реекспорт свого озброєння
Кулеба обговорив із віцеканцлером Німеччини подальші кроки щодо допомоги Україні у відновленні пошкодженої енергетичної системи
Росіяни, ймовірно, домоглися обмеженого прориву до східного передмістя Часового Яру - британська розвідка
На полях Конференції з відновлення України планують укласти 25 угод на EUR100 млн - заступник глави ОП
Унаслідок ворожого обстрілу села Курилівки Харківської області постраждали двоє мирних жителів - обладміністрація
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