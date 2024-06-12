Події

12:55 12.06.2024

У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

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У ЗАПОРІЖЖІ ВИБУХ - ГОЛОВА ОБЛАДМІНІСТРАЦІЇ

Теги: #запоріжжя #вибухи

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