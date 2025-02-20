Події

21:39 20.02.2025

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки є загиблий - Федоров

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Увечері четверга російські війська вдарили по прифронтовому Гуляйполю, внаслідок чого загинув чоловік, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Унаслідок російської атаки загинув 53-річний чоловік", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, ворожий удар прийшовся по прифронтовому Гуляйполю близько 18-ї години.

Також він повідомив, що вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано приватні будинки.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/16512

Теги: #запоріжжя #удар #жертва

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