У лікарні Запоріжжя провели дві унікальні операції з трансплантації донорських органів, завдяки яким урятували сімох людей

У Запорізькій обласній клінічній лікарні проведено дві унікальні операції з трансплантації донорських органів, завдяки яким врятовано життя сімох людей із Києва, Львова та Запоріжжя, повідомила пресслужба Запорізької обласної державної адміністрації.

За інформацією відомства, у період із 15 до 25 лютого трансплантологи Запорізької обласної клінічної лікарні (ЗОКЛ) провели дві унікальні мультиорганні операції з пересадки органів від посмертних донорів 7 пацієнтам, які гостро потребують донорських органів.

Так, 15 лютого команда запорізьких трансплантологів провели успішні операції з пересадки пацієнтам серця, печінки і двох нирок від одного посмертного донора, якому діагностували смерть мозку. Його родичі дали дозвіл на посмертне донорство, щоб урятувати життя 4-х людей.

А вже 25 лютого в Запорізькій ОКЛ здійснили забір донорських органів - нирок і печінки ще від одного посмертного донора, що дало змогу врятувати життя 3-х людей. Двом пацієнтам провели операції з пересадки нирок у Запоріжжі. Ще один орган - печінку - відправили до Києва для пацієнта, який очікував на операцію.

Також повідомляється, що за останній рік у ЗОКЛ, де базується провідний центр трансплантології України, проведено 11 трансплантацій нирок і 2 трансплантації серця.