Події

22:51 01.03.2025

Окупанти нанесли удар по багатоповерхівці в Запоріжжі, поранено жінку – обладміністрація

1 хв читати

Жителька Запоріжжя отримала поранення внаслідок удару російських окупантів по багатоповерховому будинку, повідомляється в телеграм-каналі Запорізької обласної адміністрації.

"Внаслідок ворожого удару постраждала 31-річна жінка, яку медики доставили до лікарні. Їй надається вся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Раніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, виникла пожежа. На місці працюють рятувальники і медики.

"Чотириповерховий житловий будинок пошкоджений внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав Федоров у Телеграм.

Джерела:

https://t.me/zoda_gov_ua/39279

https://t.me/ivan_fedorov_zp/16813

Теги: #запоріжжя #постраждала #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 01.03.2025
Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

00:30 01.03.2025
Харків під масованою атакою ворожих БпЛА, виникло кілька пожеж, поранено дитину – глава ОВА

Харків під масованою атакою ворожих БпЛА, виникло кілька пожеж, поранено дитину – глава ОВА

23:18 28.02.2025
Окупанти ударили по центру Харкова, наслідки встановлюються – мер

Окупанти ударили по центру Харкова, наслідки встановлюються – мер

23:15 28.02.2025
Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками, загинула людина

Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками, загинула людина

12:25 28.02.2025
Волонтери УЧХ працювали в Запоріжжі на місцях влучання БПЛА

Волонтери УЧХ працювали в Запоріжжі на місцях влучання БПЛА

15:56 27.02.2025
У Костянтинівці в результаті обстрілів одна людина загинула, четверо поранено

У Костянтинівці в результаті обстрілів одна людина загинула, четверо поранено

04:40 27.02.2025
Запоріжжя отримало 12 когенераційних установок від міжнародних партнерів - Федоров

Запоріжжя отримало 12 когенераційних установок від міжнародних партнерів - Федоров

03:47 27.02.2025
У лікарні Запоріжжя провели дві унікальні операції з трансплантації донорських органів, завдяки яким урятували сімох людей

У лікарні Запоріжжя провели дві унікальні операції з трансплантації донорських органів, завдяки яким урятували сімох людей

00:16 26.02.2025
Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА - ОВА

Одна людина постраждала і будинок згорів внаслідок атаки ворожого БпЛА - ОВА

17:45 25.02.2025
У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

Президент Польщі закликав Зеленського повернутись за стіл переговорів зі США

Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

ОСТАННЄ

Президент Чехії заявив про необхідність коаліції прихильників справедливого миру в Україні, прем'єр Словаччини вважає мир через силу нереалістичним

МАГАТЕ провела ротацію на Запорізькій АЕС без погодження з Києвом – ЗМІ

Макрон за підсумками зустрічі Зеленського і Трампа: Потрібно заспокоїтися і рухатися вперед - ЗМІ

Україна та Велика Британія підписали кредитний договір, який буде погашений від російських активів – Зеленський

Двоє цивільних постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки по Одесі

З початку доби Сили оборони відбили 83 ворожі атаки - Генштаб

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки на Антонівку – Херсонська ОВА

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Україна отримає близько 3 мільярдів доларів у межах ініціативи G7 ERA

Ворог влучив у житлову багатоповерхівку у Запоріжжі

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА