Окупанти нанесли удар по багатоповерхівці в Запоріжжі, поранено жінку – обладміністрація

Жителька Запоріжжя отримала поранення внаслідок удару російських окупантів по багатоповерховому будинку, повідомляється в телеграм-каналі Запорізької обласної адміністрації.

"Внаслідок ворожого удару постраждала 31-річна жінка, яку медики доставили до лікарні. Їй надається вся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Раніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, виникла пожежа. На місці працюють рятувальники і медики.

"Чотириповерховий житловий будинок пошкоджений внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав Федоров у Телеграм.

Джерела:

https://t.me/zoda_gov_ua/39279

https://t.me/ivan_fedorov_zp/16813