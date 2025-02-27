Запоріжжя отримало 12 когенераційних установок від міжнародних партнерів - Федоров

Запоріжжя отримало від міжнародних партнерів уже 12 когенераційних установок, які забезпечують енергетичну безпеку регіону, повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У повідомленні наголошується, що в Запоріжжі в рамках роботи з енергетичної децентралізації регіону від міжнародних партнерів надійшли 12 когенераційних установок (комбінована генерація електричної та теплової енергії), з них 6 установок уже запущено та генерують альтернативну енергію.

При цьому, Запорізький регіон очікує доставки ще 29 таких установок. За договором із міжнародними донорами Запоріжжя отримає 41 когенераційну установку потужністю 78 МВт, що зміцнить енергетичну безпеку області.

Запорізька влада зазначає, що має на меті у 2025 р. забезпечити регіон 100 МВт альтернативної генерації.

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