Інтерфакс-Україна
Події
05:00 12.02.2025

У Києві працює ППО через атаку ворожої балістики

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В ніч на середу, 12 лютого, у Києві пролунала серія вибухів, Сили протиповітряної оборони попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Увага! Загроза застосування балістики з північного сходу", - йдеться у повідомленні ПС.

Повітряна тривога пролунала приблизно о 04:27, після чого через кілька хвилин пролунала серія вибухів.

Невдовзі Київська міська військова адміністрація (КМВА) та мер Києва Віталій Кличко, поінформували, що в столиці працює ППО.

Крім того, сили ППО працюють в області.

Теги: #київ #балістика #вибухи

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