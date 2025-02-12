05:00 12.02.2025
У Києві працює ППО через атаку ворожої балістики
В ніч на середу, 12 лютого, у Києві пролунала серія вибухів, Сили протиповітряної оборони попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Увага! Загроза застосування балістики з північного сходу", - йдеться у повідомленні ПС.
Повітряна тривога пролунала приблизно о 04:27, після чого через кілька хвилин пролунала серія вибухів.
Невдовзі Київська міська військова адміністрація (КМВА) та мер Києва Віталій Кличко, поінформували, що в столиці працює ППО.
Крім того, сили ППО працюють в області.