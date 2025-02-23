Події

01:14 23.02.2025

Постраждала жінка через ворожу атаку Запоріжжя – Федоров

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Російські війська здійснили обстріли Запоріжжя в ніч на неділю, внаслідок чого постраждала жінка та виникла пожежа у приватному секторі, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"Через ворожий обстріл Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка. Медики надають їй допомогу", - написав він у телеграмі.

Федоров також повідомив, що внаслідок російської атаки Запоріжжя сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/16591

https://t.me/ivan_fedorov_zp/16590

Теги: #запоріжжя #постраждала #дрон

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