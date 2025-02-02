Інтерфакс-Україна
Події
01:33 02.02.2025

У Запоріжжі двох поліцейських підозрюють у крадіжці майже 800 тис. грн у померлого пенсіонера

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У Запоріжжі двох поліцейських підозрюють у крадіжці майже 800 тис. грн у померлого пенсіонера

Двоє запорізьких правоохоронців заволоділи грошима померлого пенсіонера, зайшовши до його квартири після заяви до поліції стурбованих сусідів, повідомляє територіальне управління Державного бюро розслідувань у м. Мелітополь.

За даними відомства, Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Нацполіцією завершили розслідування справи за підозрою двох запорізьких поліцейських у крадіжці понад 799 тис. грн із квартири, а також банківських карток померлого пенсіонера.

За даними слідства, у жовтні 2023 року сусіди самотнього літнього запорожця, стурбовані тим, що він міг померти у своїй квартирі, викликали поліцію. Двоє поліцейських, які прибули за викликом, дійсно виявили у квартирі тіло пенсіонера. Після чого провели там незаконний обшук, заволодівши $20-ма тис., банківськими картками та мобільним телефоном покійного.

З вкраденого телефону поліцейські отримали доступ до банківських рахунків померлого і зняли з них ще 65 тис. грн. За підсумками досудового розслідування поліцейські обвинувачуються у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, крадіжці у великих розмірах за попередньою змовою, а також несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної автоматизованої системи.

За ці злочини передбачено покарання на строк до 8 років позбавлення волі. Також у ДБР зазначають, що в одного з поліцейських під час обшуків виявлено незареєстровані боєприпаси. Наразі одного з фігурантів звільнено з лав правоохоронних органів, а другого відсторонено від своєї посади. Найближчим часом обидва обвинувачених постануть перед судом.

 

Теги: #запоріжжя #поліцейські #крадіжка

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