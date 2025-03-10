Події

12:48 10.03.2025

"Київтеплоенерго" в лютому усунуло майже 600 ушкоджень теплових мереж

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"Київтеплоенерго" в лютому усунуло майже 600 ушкоджень теплових мереж

У лютому ремонтники комунального підприємства "Київтеплоенерго" ("КТЕ") повернули тепло та гарячу воду сотням будинків столиці та усунули майже 600 пошкоджень теплових мереж.

"Як правило термін відновлення подачі тепла не перевищує однієї доби", - повідомила компанія у Телеграм-каналі у понеділок.

За інформацією "КТЕ", в Києві щоденно працює 38 аварійно-відновлювальних бригад підприємства, які в режимі 24/7 реагують на пошкодження трубопроводів. У середньому аварійники усувають щодоби до 30 пошкоджень.

"У разі виникнення пошкодження команда аварійників оперативно виїжджає на місце. Ремонтники виявляють і локалізують витоки, замінюють пошкоджені ділянки труб, виконують дренажні, зварювальні та інші роботи", - зазначили в компанії.

В розпорядженні ремонтного підрозділу знаходяться приблизно 150 одиниць спецтехніки: спецаварійні автомобілі, екскаватори, підйомні крани, вантажівки тощо. Спецавтомобілі "КТЕ" є сучасними і укомплектованими усім необхідним для автономного проведення ремонтів, вказано в повідомленні.

КП "Київтеплоенерго" – один із найбільших у Європі виробників теплової та електричної енергії, постачальник послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання для мешканців та підприємств столиці. До складу підприємства входять: дві найбільші в Україні теплоелектроцентралі — ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6; чотири теплопостачальні станції — СТ-1, СТ-2, "Біличі" та "Позняки"; 42 районні котельні; розгалужений конгломерат магістральних і розподільчих тепломереж протяжністю 2,7 тис. км, а також сміттєспалювальний завод "Енергія".

Теги: #київтеплоенерго #ремонт

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