Події

12:25 28.02.2025

Волонтери УЧХ працювали в Запоріжжі на місцях влучання БПЛА

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Волонтери УЧХ працювали в Запоріжжі на місцях влучання БПЛА

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали постраждалим від російської атаки БПЛА по Запоріжжю.

“Запоріжжя. Цієї ночі загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працював на місцях влучання російських БПЛА”, - написав УЧХ у Фейсбуці в п'ятницю.

Як повідомлялось, внаслідок атаки російських дронів по Запоріжжю одна людина постраждала, пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.

 

Теги: #запоріжжя #тчху #учх

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