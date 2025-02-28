Волонтери УЧХ працювали в Запоріжжі на місцях влучання БПЛА

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали постраждалим від російської атаки БПЛА по Запоріжжю.

“Запоріжжя. Цієї ночі загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області працював на місцях влучання російських БПЛА”, - написав УЧХ у Фейсбуці в п'ятницю.

Як повідомлялось, внаслідок атаки російських дронів по Запоріжжю одна людина постраждала, пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.