Інтерфакс-Україна
Події
03:17 01.02.2025

Внаслідок ударів по Запоріжжю пошкоджені об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки

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Внаслідок ударів по Запоріжжю пошкоджені об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки

За уточненою інформацією, росіяни скерували по Запоріжжю 16 ударних БпЛА, внаслідок атаки пошкоджені об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ніч на суботу.

"За уточненою інформацією росіяни скерували на місто 16 безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджений обʼєкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки. Знеструмлені понад 400 абонентів", - написав він у Телеграм.

Наразі в області оголошений відбій повітряної тривоги.

 

Теги: #запоріжжя #наслідкі #бпла_рф

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