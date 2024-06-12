Посли G7 зустрілися зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій

Посли країн "Великої сімки" в Україні провели зустріч із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій для ґрунтовного діалогу про релігійну та соціальну ситуацію в Україні, де релігійна свобода сильна й захищена.

"Ми також обговорили роль релігійних інституцій під час війни, злочини Росії проти вірян на тимчасово окупованих територіях і використання Москвою релігії як зброї", - зазначено в повідомленні на сторінці послів G7 у соцмережі Х.