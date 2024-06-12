Окупанти обстріляли пожежну частину в Липцях поблизу Харкова, відновлену після деокупації - ДСНС

Унаслідок обстрілу села Липці Харківського району, здійсненого російськими окупантами в ніч на 12 червня, пошкоджено будівлю місцевої пожежної частини.

"Виникла пожежа. Особовий склад не постраждав, техніка не пошкоджена", - повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Будівлю пожежної частини в Липцях реконструювали 2009 року. У 2022 році окупанти зруйнували її. Того самого року після деокупації села пожежну частину повністю відновили, і підрозділ ДСНС заступив на бойове чергування.