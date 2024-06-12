Події

10:36 12.06.2024

ДБР завершило розслідування проти двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів

1 хв читати
ДБР завершило розслідування проти двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів.

Як повідомляється на сайті відомства в середу, правоохоронців обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

ДБР повідомляло про викриття одного правоохоронця з Волинської області, який переправляв чоловіків за кордон під виглядом осіб з інвалідністю за хабар у $8000, у листопаді 2023 року. Тоді ж повідомлялося, що йому повідомлено про підозру і вирішується питання щодо притягнення до відповідальності його спільників.

Теги: #розслідування #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:10 10.06.2024
ДБР повідомляє про викриття фінансової махінації братів екснардепів Медведчука і Козака

ДБР повідомляє про викриття фінансової махінації братів екснардепів Медведчука і Козака

17:47 07.06.2024
ДБР повідомило про підозру ФК "Житло-Капітал" - кредитору "Укрбуду" - у привласненні нерухомості "Київміськбуду"

ДБР повідомило про підозру ФК "Житло-Капітал" - кредитору "Укрбуду" - у привласненні нерухомості "Київміськбуду"

16:22 07.06.2024
ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

15:54 06.06.2024
ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

05:15 06.06.2024
Прокуратура Франції затримала російсько-українського громадянина за зберігання вибухівки

Прокуратура Франції затримала російсько-українського громадянина за зберігання вибухівки

11:03 04.06.2024
У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

10:42 04.06.2024
У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

10:40 04.06.2024
У пошуках винних у прориві кордону на Харківщині вивчаємо таємні документи - перший заступник директора ДБР

У пошуках винних у прориві кордону на Харківщині вивчаємо таємні документи - перший заступник директора ДБР

10:19 04.06.2024
Наративи депутатів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням в Україну - перший заступник директора ДБР

Наративи депутатів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням в Україну - перший заступник директора ДБР

10:04 04.06.2024
Перший заступник директора ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді почуємо багато цікавого

Перший заступник директора ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді почуємо багато цікавого

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Сили оборони ліквідували 24 із 24 БПЛА та 5 ракет

ЗС України за добу ліквідували 980 окупантів

В КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ!!!

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли 18 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, пошкоджений об'єкт інфраструктури - ОК "Північ"

США передадуть Україні ще одну систему Patriot - ЗМІ

Дмитро Плетенчук повернувся до виконання обов'язків спікера ВМС ЗС України

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Херсонській області від ворожих обстрілів за добу постраждали 17 населених пунктів, троє людей отримали поранення

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали два мирні жителі

Сили оборони ліквідували 24 із 24 БПЛА та 5 ракет

ППО збила 11 шахедів у Дніпропетровській області, поранено трьох людей, серед них 13-річний хлопчик

У Київській області після ворожої атаки одна людина постраждала, виникли пожежі, є пошкодження

Ворог за добу завдав ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, є руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА