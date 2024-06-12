ДБР завершило розслідування проти двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили розслідування щодо двох правоохоронців, які переправляли чоловіків за кордон під виглядом інвалідів.

Як повідомляється на сайті відомства в середу, правоохоронців обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

ДБР повідомляло про викриття одного правоохоронця з Волинської області, який переправляв чоловіків за кордон під виглядом осіб з інвалідністю за хабар у $8000, у листопаді 2023 року. Тоді ж повідомлялося, що йому повідомлено про підозру і вирішується питання щодо притягнення до відповідальності його спільників.