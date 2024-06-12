Події

07:20 12.06.2024

Ворог за добу завдав ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, є руйнування

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Ворог за добу завдав ударів по 15 населених пунктах Запорізької області, є руйнування

Російські війська за добу 547 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 15 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 15 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Так, за словами Федорова, ворог завдав 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному і П'ятихаткам, 206 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку.

Крім того, 23 обстріли з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Гуляйполе, 311 артобстрілів нанесено по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Новоданилівки, Чарівного, Мирного, Гуляйпільського, Новокарлівки, Малих Щербаків та Степногірська.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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