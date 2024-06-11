Події

23:16 11.06.2024

Окупанти за добу завдали трьох ракетних і 55 авіаударів по Україні

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Окупанти за добу завдали трьох ракетних і 55 авіаударів по Україні

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні та 55 авіаційних удари, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 22:00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом доби ворог завдав територією України три ракетні удари (із застосуванням чотирьох ракет) і 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 УАБ), задіяв 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти зробили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї", - йдеться у зведенні.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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