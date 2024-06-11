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22:21 11.06.2024

Найближчим часом Україна підпише угоди з безпеки зі США та Японією

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Найближчим часом Україна підпише угоди з безпеки зі США та Японією

Україна підпише угоди про співробітництво у сфері безпеки з США та Японією найближчим часом, зокрема, або на полях саміту G-7 в Італії, або під час проведення Саміту миру у Швейцарії, або ж у липні на Саміті НАТО у Вашингтоні, повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

"У нас попереду важливі міжнародні події - саміт "Великої сімки", саміт НАТО та саміт світу... Також у нас (передбачені - ІФ-У) двосторонні договори з безпеки в рамках вільнюської Декларації "G-7" від минулого року. Найближчим часом на цих зустрічах ми очікуємо підписання двосторонніх безпекових договорів з нашими потужними союзниками, як США та Японія", - розповів Нікіфоров в ефірі телемарафону.

Крім того, за його словами, "на одному з цих заходів буде озвучено якусь конкретику щодо рішення про передачу додаткової системи ППО для України".

Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Берліні з міністром оборони Німеччини заявив, що очікує найближчим часом на позитивні рішення партнерів про передачу двох або трьох систем ППО "Patriot".

Теги: #україна #безпекова_угода #підписання

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