Рекрутинг у Сили безпілотних систем - це про мозок і креатив у будь-якому віці, заявляє командувач

Рекрутинговий центр Сил безпілотних систем Збройних сил України готовий співпрацювати з усіма віковими категоріями креативних людей, запевняє командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

"Ми говоримо про співпрацю та анкетування всіх охочих. Звісно... ми за креативних людей, ми не лише за спорт і не про фізичну підготовку. Ми - про мозок і про креатив", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок, присвяченій запуску роботи Сил безпілотних систем.

Сухаревський наголосив, що концепт, який формується Силами безпілотних систем, дасть можливість працювати "абсолютно з усіма категоріями населення і в плані світогляду, і в плані віку".