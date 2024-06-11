Події

18:38 11.06.2024

Рекрутинг у Сили безпілотних систем - це про мозок і креатив у будь-якому віці, заявляє командувач

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Рекрутинговий центр Сил безпілотних систем Збройних сил України готовий співпрацювати з усіма віковими категоріями креативних людей, запевняє командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський.

"Ми говоримо про співпрацю та анкетування всіх охочих. Звісно... ми за креативних людей, ми не лише за спорт і не про фізичну підготовку. Ми - про мозок і про креатив", - сказав він на пресконференції в Києві у вівторок, присвяченій запуску роботи Сил безпілотних систем.

Сухаревський наголосив, що концепт, який формується Силами безпілотних систем, дасть можливість працювати "абсолютно з усіма категоріями населення і в плані світогляду, і в плані віку".

Теги: #зсу #рекрутинг

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