ЄС підписав перші гарантійні угоди на EUR1,4 млрд і цим запустив Ukraine Investment Framework

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Європейський Союз на полях Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні у вівторок підписав перші гарантійні угоди з міжнародними фінансовими організаціями та банками розвитку на загальну суму EUR1,4 млрд у рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility - Ukraine Investment Framework, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Нові угоди складаються з EUR1 млрд кредитних гарантій і EUR400 млн змішаних фінансових грантів", - повідомило Міністерство економіки України.

Віцепрезидент IFC з групи Світового банку по Європі, Латинській Америці та Карибському басейну Альфонсо Гарсія Мора уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що у випадку IFC йдеться про EUR350 млн кредитних гарантій.

Як зазначає Мінекономіки, програми спрямовані на транспортний і муніципальний сектори, доступ до фінансування для малих і середніх підприємств (МСП), зокрема тих, що постраждали від військових дій у деокупованих і прифронтових регіонах.

"Щоб зростання (економіки - ІФ-У) продовжувалось, нам потрібно швидко відновлювати зруйноване, зокрема енергетичну інфраструктуру, яку останні місяці нещадно нищить ворог, але найголовніше - нам треба залучати інвестиції в приватний сектор, допомагати бізнесу працювати й розвиватися. Якраз цьому сприятимуть перші угоди на EUR1,4 млрд, підписані з міжнародними та двосторонніми фінансовими інституціями в рамках Ukraine Investment Framework", - прокоментувала угоди перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.