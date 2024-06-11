Події

16:57 11.06.2024

ЄС підписав перші гарантійні угоди на EUR1,4 млрд і цим запустив Ukraine Investment Framework

1 хв читати
ЄС підписав перші гарантійні угоди на EUR1,4 млрд і цим запустив Ukraine Investment Framework
Фото: elements.envato.com

Європейський Союз на полях Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні у вівторок підписав перші гарантійні угоди з міжнародними фінансовими організаціями та банками розвитку на загальну суму EUR1,4 млрд у рамках інвестиційного компонента програми Ukraine Facility - Ukraine Investment Framework, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Нові угоди складаються з EUR1 млрд кредитних гарантій і EUR400 млн змішаних фінансових грантів", - повідомило Міністерство економіки України.

Віцепрезидент IFC з групи Світового банку по Європі, Латинській Америці та Карибському басейну Альфонсо Гарсія Мора уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що у випадку IFC йдеться про EUR350 млн кредитних гарантій.

Як зазначає Мінекономіки, програми спрямовані на транспортний і муніципальний сектори, доступ до фінансування для малих і середніх підприємств (МСП), зокрема тих, що постраждали від військових дій у деокупованих і прифронтових регіонах.

"Щоб зростання (економіки - ІФ-У) продовжувалось, нам потрібно швидко відновлювати зруйноване, зокрема енергетичну інфраструктуру, яку останні місяці нещадно нищить ворог, але найголовніше - нам треба залучати інвестиції в приватний сектор, допомагати бізнесу працювати й розвиватися. Якраз цьому сприятимуть перші угоди на EUR1,4 млрд, підписані з міжнародними та двосторонніми фінансовими інституціями в рамках Ukraine Investment Framework", - прокоментувала угоди перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Теги: #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 11.06.2024
Єврокомісія: EUR1,5 млрд доходів від заморожених активів РФ будуть переведені Києву в липні

Єврокомісія: EUR1,5 млрд доходів від заморожених активів РФ будуть переведені Києву в липні

12:25 11.06.2024
Зеленський про старт переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні: Це буде виконанням обіцянок, які дала нам Європа

Зеленський про старт переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні: Це буде виконанням обіцянок, які дала нам Європа

12:23 11.06.2024
ЄС має розпочати переговори про вступ України ще до кінця червня - президентка Єврокомісії

ЄС має розпочати переговори про вступ України ще до кінця червня - президентка Єврокомісії

01:10 10.06.2024
Головуючий у ЄС бельгійський прем'єр заявив про відставку

Головуючий у ЄС бельгійський прем'єр заявив про відставку

21:06 08.06.2024
Україна та ЄС ґрунтовно обговорили текст проєкту безпекової угоди

Україна та ЄС ґрунтовно обговорили текст проєкту безпекової угоди

17:44 07.06.2024
ЄС допоможе Україні приводити внутрішнє законодавство у відповідність до європейського - заступник голови Представництва ЄС в Україні

ЄС допоможе Україні приводити внутрішнє законодавство у відповідність до європейського - заступник голови Представництва ЄС в Україні

14:56 07.06.2024
ЄС у червні обговорить строки початку переговорів про вступ України та Молдови - ЗМІ

ЄС у червні обговорить строки початку переговорів про вступ України та Молдови - ЗМІ

13:43 07.06.2024
Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

10:34 04.06.2024
Угорщина може позбутися права вето під час голосування в Євросоюзі - DW

Угорщина може позбутися права вето під час голосування в Євросоюзі - DW

09:14 31.05.2024
Країни ЄС згодні координувати зусилля для скорочення імпорту енергоносіїв із РФ до нуля - єврокомісар

Країни ЄС згодні координувати зусилля для скорочення імпорту енергоносіїв із РФ до нуля - єврокомісар

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кожен російський актив, який можна залучити для відновлення України, має бути використаний без жодних компромісів із агресором - Зеленський

Розмір субсидій і пільг буде перераховано автоматично у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію - Мінсоцполітики України

Зеленський про Саміт миру: Важливо, щоб нашу ініціативу не забрала жодна інша держава, особливо - Росія

Проросійські радикальні гасла небезпечні для країн ЄС - Зеленський про вибори до Європарламенту

Зеленський - партнерам: Настав час дати нам усю необхідну зброю, щоб ми могли викинути росіян. Цей момент настав

ОСТАННЄ

110 ОМБр показала відео зі збитим ворожим Су-25

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69 - Генштаб ЗСУ

"Укрнафта" обмежує використання електроенергії

Необхідно переконати приватний капітал у перемозі України для його приходу в країну - Помпео

У Харківській області затримано місцевого жителя, який став сільським старостою при окупантах

Шольц: Європейські вибори дали чіткі результати - більшість громадян підтримують партії, які виступають за підтримку України

Глави МЗС Швейцарії та України обговорили підготовку до Глобального саміту миру

Кожен російський актив, який можна залучити для відновлення України, має бути використаний без жодних компромісів із агресором - Зеленський

Розмір субсидій і пільг буде перераховано автоматично у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію - Мінсоцполітики України

Зеленський про Саміт миру: Важливо, щоб нашу ініціативу не забрала жодна інша держава, особливо - Росія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА