Окупанти вчора ввечері скинули на житловий квартал у Костянтинівці "КАБ-500", п'ять поранених

Окупанти вчора ввечері скинули на житловий квартал у Костянтинівці керовану авіабомбу "КАБ-500", 5 цивільних дістали поранення, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі у вівторок уранці.

"10 червня 2024 року, о 23:20, армія держави-агресора завдала авіаудару по м. Костянтинівка. За попередніми даними, ворог скинув на прифронтовий населений пункт "КАБ-500" з універсальним модулем планування та корекції", - йдеться в повідомленні на сторінці прокуратури у фейсбуці.

"Засіб ураження поцілив по житловому мікрорайону, де у своїх квартирах внаслідок розбиття скла та потужної вибухової хвилі зазнали тілесних ушкоджень 5 місцевих мешканців. Чоловіка 65 років та жінок віком від 63 до 88 років доправили до лікарні. У постраждалих діагностовано черепно-мозкову травму та множинні різані рани тіла - усім надано кваліфіковану медичну допомогу", - інформували в прокуратурі.

Уточнюється, що "пошкоджено щонайменше 13 багатоквартирних житлових будинків: у будинках вибито вікна та шибки".

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).